На севере Красноярского края 18 мая ожидается сильный ветер

18 мая на юге Таймыра ожидается сильный южный ветер с порывами до 20 метров в секунду, днем сильные осадки. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Кроме того, в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Жителям рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее мы писали, что на утро 17 мая в крае остаются затопленными три дачи, 156 огородов и 16 участков автомобильных дорог.