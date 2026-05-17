В Красноярске племянница украла у тети более 280 тысяч рублей

22-летняя жительница Красноярска пойдет под суд за кражу более 280 тысяч рублей у родственницы. По версии краевого МВД, с августа по ноябрь 2025 года молодая мама жила со своим ребенком у тети в квартире и через банковское приложение переводила себе деньги потерпевшей.

Ранее женщина сама передала племяннице банковскую карту, чтобы та рассчитывалась за бытовые траты. В итоге за несколько месяцев родственница похитила более 280 тысяч рублей.

В ходе следствия горожанка вернула 51-летней тете 145 тысяч рублей. По статье «Кража» горе-родственнице грозит до шести лет колонии.