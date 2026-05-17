В Красноярске мотоциклиста эвакуировали на носилках с Торгашинского хребта

Фото: КГКУ «Спасатель»

16 мая в Красноярске 38-летний мужчина, не справившись с управлением, упал с мотоцикла и получил травмы у Торгашинского хребта. На помощь выезжали специалисты КГКУ «Спасатель».

Пострадавшего аккуратно погрузили на носилки и вынесли из труднодоступной местности. После этого спасатели передали мотоциклиста медикам.

Ранее мы писали, что сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда, которые ищут пропавшую семью Усольцевых, обследовали 11 километров подъездов к тропам и 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка.