НовостиПроисшествия17 мая 2026 4:36

В Красноярском крае за сутки потушили 30 пожаров

В селе Момотово Красноярского края произошло крупное загорание жилого дома и надворных построек
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МЧС

В Красноярском крае за сутки потушили 30 пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 17 мая, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, накануне в селе Момотово Казачинско-Пировского муниципального округа произошло крупное загорание жилого дома и надворных построек. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров, на месте работали 21 человек и пять единиц техники.

Предварительная причина случившегося — печь. Возгорание началось в бане, после чего пламя перекинулось на соседние строения.

На оказание помощи при ДТП сотрудники ведомства выезжали четыре раза. На акваториях края происшествий не зафиксировали.