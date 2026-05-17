Аэропорт Красноярск предупредил о возможных изменениях в расписании

Утром 17 мая аэропорт Красноярск предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании со стороны авиакомпаний. Причина — атака БПЛА на Подмосковье.

Во всех столичных аэропортах ввели план «Ковер». В Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов действуют в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском.

«Авиакомпании корректируют расписание рейсов путем переноса времени вылета», – пишет пресс-служба аэропорта Красноярск в социальных сетях.

Следить за информацией о времени прилетов можно на сайте воздушной гавани краевой столицы, в колл-центрах и чат-ботах авиакомпаний.

Аэропорт Красноярск продолжает работу в штатном режиме.