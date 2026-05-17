Красноярский ФК «Енисей» проиграл «Торпедо» в заключительном матче Первой лиги

Фото: ФК «Енисей» в социальных сетях

16 мая красноярский футбольный клуб «Енисей» на выезде проиграл московскому «Торпедо» в заключительном матче сезона Первой Лиги. Встреча 34-го тура, состоявшаяся на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 0:1.

Автором единственного гола стал белорусский защитник Глеб Шевченко, который отличился на 29-й минуте.

Таким образом, «Енисей» финишировал на шестом месте в чемпионате, а «Торпедо» — на девятом.

