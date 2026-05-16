Канский округ лидирует по количеству лесных и ландшафтных пожаров

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

В Красноярском крае установленная в лесу камера помогла вовремя заметить и потушить фронт огня протяженностью пять километров в Канском округе. Кстати, в 2026 году он лидирует по числу возгораний: лесные пожарные ликвидировали в нем пять лесных пожаров и 20 ландшафтных. Подробностями последнего случая поделились 16 мая в Лесопожарном центре Красноярского края.

Накануне вечером диспетчер видеомониторинга передал лесным пожарным снимки клубов дыма у села Чечеул. По полученным координатам быстро выехали две бригады Канской лесопожарной станции на двух машинах. Третья прибыла из села Большая Уря, где круглосуточно дежурят специалисты.

Огненный фронт растянулся почти на пять километров по заброшенным полям с высокой сухой травой и кустарниками. До деревьев оставались считанные метры. Начальник Канской лесопожарной станции Алексей Мамонтов рассказал, что пожарные применили воздуходувки и ранцевые огнетушители, чтобы остановить пламя. Кроме того, они распилили и убрали старые гнилые осины, иначе огонь по ним перебросился бы дальше. За два часа ландшафтный пожар потушили. По предварительным данным, он возник из-за неосторожного обращения с огнем. Почти все подобные случаи в этом округе происходят по этой причине.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим: посещать леса запрещено, нельзя разводить костры, жечь мусор и сухую траву. Нарушителям грозит административная или уголовная ответственность. При обнаружении огня в лесу нужно незамедлительно звонить по прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.