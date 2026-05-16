В Енисейске спасли травмированного мужчину из запертой квартиры

15 мая к специалистам Енисейского поисково-спасательного отряда обратилась женщина, которая не могла попасть в свою квартиру. Она рассказала, что дверь замкнута изнутри, а в жилище находится ее муж.

Спасатели выехали по названному адресу и с помощью слесарных инструментов в присутствии сотрудников полиции вскрыли входную дверь.

Они успели вовремя. В одной из комнат они обнаружили 52-летнего хозяина квартиры с опасными для жизни ранами. Они передали его бригаде скорой помощи. Жизнь пациента удалось спасти. Что именно с ним произошло – выясняют медики.