За неделю аферисты выманили 35 миллионов рублей у жителей Красноярского края

16 мая в прокуратуре Красноярского края подвели итоги недели по дистанционному мошенничеству.

Только за семь дней аферисты выманили у 62 жителей Красноярского края более 35 миллионов рублей. А начала года телефонные мошенники и интернет-преступники обманули уже 2118 человек. Общий ущерб достиг 890 миллионов рублей. Это не только личные сбережения, но и занятые у родственников, знакомых и банков деньги, которые придется возвращать.

С начала года раскрыты 499 таких преступлений. В суды направили 280 уголовных дел о хищениях в сети.

Из 62 свежих случаев четверо пострадавших попались на фальшивых криптобиржах. Еще 19 человек поверили лжесотрудникам спецслужб, 13 жителей региона перешли по фишинговым ссылкам. Шестеро доверились взломанным аккаунтам друзей. В 20 случаях люди попались на другие варианты обмана. По каждому случаю были заведены уголовные дела. В суды края направлено 48 исков о взыскании с дропперов неосновательного обогащения почт на 18 миллионов рублей, а также один иск об оспаривании договора займа на девять тысяч рублей.

Специалисты советуют: как только в разговоре заходит речь о деньгах, переводах, кодах из смс или «безопасных счетах» – немедленно прекращайте беседу и кладите трубку. Ни под каким предлогом не сообщайте данные карты и не переходите по ссылкам от незнакомцев. Помните: настоящие банки и госструктуры никогда не звонят с такими требованиями.