Двое подростков попались на краже из пункта выдачи маркетплейса в Красноярске

В Красноярске двое подростков предстанут перед судом за кражу одежды из пункта выдачи заказов. Парни придумали схему «увода» вещей, которая в реальной жизни сразу дала сбой. Об этом 16 мая сообщили в МВД по Красноярскому краю.

По версии следствия, в феврале этого года 17-летние обвиняемые зарегистрировались в приложении маркетплейса и заказали мужскую одежду на сумму больше десяти тысяч рублей. Они выбрали оплату после примерки, но с самого начала не собирались платить.

После поступления заказа ребята приехали в пункт выдачи. Один из них показал сотруднице кьюар-код. Чтобы его не узнали, он надел медицинскую маску. Женщина вынесла вещи, а подросток сделал вид, что рассматривает их. Как только сотрудница ушла на склад, он схватил одежду и скрылся с приятелем, который ждал его на улице. Похищенное они продали знакомому за четыре с половиной тысячи рублей.

Но, казалось бы, продуманный план не сработал. Преступление попало на камеры видеонаблюдения, и подозреваемых быстро нашли по горячим следам.

В ходе следствия родители подростков полностью возместили ущерб. Это может повлиять на смягчение наказания, однако не освобождает от уголовной ответственности. На школьников завели уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до пяти лет колонии, так как школьники достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Сейчас они дожидаются суда под подпиской о невыезде.