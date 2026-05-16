Предварительной причиной серьезного пожара в красноярской высотке назван поджог

В Красноярском крае потушили 26 пожаров за сутки. В огне серьезно пострадали два человека.

Ночью 15 мая в Октябрьском районе Красноярска загорелась квартира на 13-м этаже многоквартирного дома. Когда приехали пожарные, из окна уже шел дым. Хозяин жилища отравился продуктами горения. Его увезли в больницу. Огонь успел повредить домашние вещи на трех квадратных метрах. С ним боролись 35 сотрудников МЧС с помощью девяти единиц техники. Предварительная причина случившегося – поджог.

Еще один пожар случился в поселке Мотыгино из-за короткого замыкания. Загорелось нежилое здание. Мужчина, который там находился, пострадал и был передан медикам. Его госпитализировали. Площадь возгорания составила 568 квадратных метров. Тушить пламя приехали 16 пожарных на шести спецмашинах.

Кроме того, представители МЧС 13 раз выезжали на тушение мусора. В Ачинске и Канском муниципальном округе зафиксировали два пала сухой растительности на общей площади 0,15 гектара. В краевом учреждении «Спасатель» рассказали, что в Ачинске на улице Совхозной неизвестные неосторожно обращались с огнем, из-за чего загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра огонь мог перекинуться на лес и ближайшие строения: до них оставалось всего 20 метров. Специалистам удалось этого не допустить.