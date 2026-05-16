В Красноярске байкеры и полицейские вместе откроют мотосезон 16 мая

16 мая в Красноярске состоится традиционное официальное открытие мотосезона. Как рассказали в Госавтоинспекции, организаторы приглашают на праздник жителей и гостей города.

Мероприятие традиционно пройдет на острове Татышев. В 2026 году открытие сезона немного задержалось из-за холодной весны: для сравнения, в прошлом году его провели почти на неделю раньше, 10 мая.

Для посетителей подготовили несколько интерактивных площадок. Среди них – лаборатория безопасности, автогородок и школа самокатных наук. Организаторы призвали горожан приезжать, чтобы интересно провести выходной день.

Торжественное открытие стартует в 13:30, а старт мотоколонны запланирован на 16:30.

Делимся подробной программой открытия мотосезона-2026 в Красноярске.