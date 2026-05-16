Бастрыкин взял на контроль дело об оскорблении шествия на 9 Мая под Красноярском

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 15 мая стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у коллег из Красноярского края доклад о ходе расследования уголовного дела об оскорблении памяти защитников Отечества одним из жителей Красноярского края.

Напомним, 34-летнего жителя Емельяновского округа подозревают в публичном оскорблении памяти павших воинов, и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. По версии следователей, 9 мая подозреваемый наблюдал на улице за шествием Бессмертного полка в селе Никольском. Он снял на телефон, как местные жители идут в колонне и сопровождал эту видеозапись своими грубыми и оскорбительными фразами. После этого мужчина выложил ролик в интернет.

На данный момент фигуранта задержали, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Председатель Следкома России взял расследование дела на личный контроль.