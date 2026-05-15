В Красноярском кадетском корпусе у 33 курсантов нашли кишечную инфекцию

В Красноярском кадетском корпусе имени А.И. Лебедя у 33 курсантов в возрасте от 11 до 15 лет заподозрили острую кишечную инфекцию. Краевой Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По предварительным данным ведомства, 14 и 15 мая в медпункт учебного заведения с жалобами на боли в животе обратились более 30 учащихся. Детям оказали необходимую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что заболевание у учащихся протекает в легкой и средней степени тяжести. У части кадетов выявили РНК норовируса.

Судя по сайту корпуса, образовательную организацию обслуживает ООО «Встреча ВК». Компания готовит из собственных продуктов.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Кадетский корпус перевели на дистанционный формат обучения.