Житель Красноярского края расплатился в магазине билетами «банка приколов»

Житель поселка Огур Балахтинско-Новоселовского округа заплатил за покупки в магазине билетами «банка приколов». Как пишет сайт «Запад24» со ссылкой на МВД Красноярского края, продавец не сразу распознал пятитысячную подделку.

Долго подозреваемого искать не пришлось — им оказался ранее судимый 35-летний житель того же поселка. Мужчина признался, что ненастоящие деньги взял у своего знакомого, а откуда они появились у того — не знает. Фальшивой купюрой предприимчивый сельчанин расплатился за алкоголь и продукты.

По статье «Мошенничество» ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.