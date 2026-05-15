В Красноярске создают центр сбора онлайн-жалоб горожан

В Красноярске появится центр по сбору жалоб в интернете. Постановление о его создании подписал мэр города Сергей Верещагин. Новая структура будет координировать работу администрации с обращениями жителей в социальных сетях и мессенджерах.

На сегодня муниципальные учреждения ведут около 450 аккаунтов во ВКонтакте, их аудитория превышает 900 тысяч подписчиков. Каждый день в соцсетях поступает примерно 100 обращений.

В состав центра войдут действующие представители органов администрации.

Напомним, уже несколько лет работает Центр управления регионом, который координирует обратную связь с жителями всего края. Новый центр станет звеном системы на уровне города.