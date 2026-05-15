Уроженка Красноярска Мирра Андреева вышла в полуфинал парного турнира WTA 1000

Уроженка Красноярска Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме в парном разряде. В четвертьфинальном матче дуэт обыграл Анну Данилину (Казахстан) и Эйжу Мухаммад (США). Как пишут «Горновости», встреча продлилась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 11:9.

В полуфинале наши спортсменки встретятся с австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой.

Призовой фонд турнира — более 7,2 млн евро.

Напомним, в сентябре 2025 года президент России наградил теннисистку Андрееву медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Основанием для столь высокого признания стали выдающиеся спортивные достижения.