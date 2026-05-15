В Красноярск привезли фрукты и овощи с опасными вредителями

В Красноярске предотвратили ввоз семи тонн зараженных фруктов: винограда, манго и питайи. Как сообщили в краевом Россельхознадзоре, в результате лабораторных исследований в продуктах нашли опасного вредителя — червеца Комстока.

Партии прибыли в наш регион из Китая. Зараженный товар обработали разрешенными к применению препаратами.

Кроме того, специалисты ведомства проверили 20 тонн свежей белокочанной капусты, ввезенной из Казахстана. В овощах нашли еще одного вредителя — западного цветочного трипса. Партию также обработали разрешенными препаратами.

Справка:

Западный цветочный трипс значительно сокращает урожай овощных, фруктовых, технических и зеленных культур. Также он способен переносить вирусы растений.

Червец Комстока поражает более 300 видов плодовых, овощных и декоративных культур растений. Карантинные объекты безопасны для людей, но могут уничтожить до 80% урожая.