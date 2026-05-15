В Енисейске пройдет суд над мужчиной, который убил свою жену и ранил ее сожителя. Фото: соцсети

Житель Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве жены и покушении на убийство двух людей. Трагедия произошла в Енисейске в марте 2026 года.

52-летняя потерпевшая и 53-летний обвиняемый около года проживали раздельно. Женщина ушла от него спустя почти 30 лет брака и строила жизнь с новым мужчиной. Фигурант не смог справиться с обидой и изрядно выпив отправился в село Озерное.

К несчастью, ворота оказались незапертыми. Войдя в жилье, вооруженный мужчина несколько раз выстрелил в сожителя женщины и один раз в нее. Она скончалась на месте, мужчину же удалось спасти.

После содеянного ревнивец поспешил домой и попытался свети счеты с жизнью, но к нему нагрянули полицейские.

Сейчас фигурант в СИЗО. Следователи собрали доказательственную базу, мужчина признал вину. Вскоре его дело рассмотрит суд.

