Красноярец спас утиную семью в центре города. Скриншот видео Дениса Комович

Целая спасательная операция развернулась в центре Красноярска. На улице Перенсона местный житель Денис наткнулся на маму-утку и ее 13 утят. Птенцы не могли перелезть через барьер, и мужчина помог им, а после проводил водоплавающих до Енисея.

Утка, ее детки и красноярец дружно перешли через пешеходный переход, добрались до улицы Кирова и спустились к Центральной набережной. В конце пути мужчину заставили немного поволноваться: утки начали прыгать в воду со слишком уж высокого расстояния.

- Мамаша, вы куда?

Однако все завершилось более чем удачно: мама и детки наконец оказались в безопасности, а «уткохранитель» с чувством выполненного долга направился по своим делам.