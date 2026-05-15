Красноярцы активно используют ИИ в работе Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Каждый пятый сотрудник в Красноярске, владеющий навыками работы с искусственным интеллектом, регулярно применяет эти технологии в рабочих задачах. К такому выводу пришли эксперты Авито Работы и Контура. Специалисты провели опрос, в котором приняли участие более 5 000 работающих россиян, осваивающих навыки работы с ИИ. Выяснилось, что 20% респондентов из Красноярска регулярно используют этот инструмент в рабочих задачах.

65% из опрошенных пока используют ИИ на базовом уровне в повседневной жизни. А вот каждый восьмой работающий респондент уже разобрался в продвинутых настройках и промптах. Еще 2% опрошенных рассказали, что обучают других людей или создают курсы по работе с ИИ.

Самостоятельное обучение остается самым популярным способом освоения ИИ-инструментов. Также красноярцы смотрят обучающие видео, обращаются за помощью к друзьям или проходят курсы.