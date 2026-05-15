В Красноярском крае нет действующих лесных пожаров

На утро 15 мая в Красноярском крае действующих лесных пожаров нет. При этом территорию гослесфонда по условиям погоды продолжают патрулировать специалисты Лесопожарного центра, Лесной охраны и лесничеств.

Напомним, что на прошлой неделе в большинстве муниципалитетов края ввели особый противопожарный режим. Причина тому — не только пожары, а устоявшаяся сухая погода, которая способствует увеличению количества ландшафтных пожаров.

В регионе запретили посещение лесов, разведение костров в тайге и использование открытого огня на приусадебных участках. Подробности можно узнать в нашей статье.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.