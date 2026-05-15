В тайге Красноярского края возобновились поиски семьи Усольцевых

15 и 16 мая красноярские спасатели по заявке следственных органов вновь возьмутся за поиски пропавшей около поселка Кутурчин семьи Усольцевых. Родственники исчезли в горной тайге почти восемь месяцев назад — осенью 2025 года.

Всего в поисках задействуют четырех человек и четыре единицы техники. До этого спасатели выехали в Партизанский район 17–19 апреля и обследовали более 120 километров территории поисков, включая лесные дороги.

Однако командировка оказалась безрезультатной: никаких следов исчезнувшей группы найдено не было.

Напомним, осенью 2025 года супруги Усольцевы решили прогуляться в течение дня по живописному маршруту, а вечером вернуться на турбазу. С ними были пятилетняя дочка Арина и корги по кличке Лада. После этого их никто не видел.

Таинственное исчезновение породило множество слухов, конспирологических версий и мифов.