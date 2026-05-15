В Красноярск «прилетели» 1505 попугаев из Кыргызстана

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В международном аэропорту Красноярск специалисты краевого Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 1505 попугаев, которые прибыли к нам из Кыргызстана (села Кашкар-Кыштак). Пресс-служба ведомства уточнила, что всего насчитали четыре вида пернатых: волнистые, корелла, неразлучники и ожереловые.

Декоративная птица перевезена с соблюдением ветеринарно-санитарных требований России и Таможенного союза. Сейчас попугаи находятся в специально подготовленном помещении для проведения карантина.

Груз предназначен для предпринимателя, который занимается разведением и содержанием декоративных птиц в нашем городе.

Это уже пятая партия пернатых, ввезенная из Кыргызстана в 2026 году (всего в город «прилетели» 3898 попугаев).