В Красноярске сносят аварийный дом

На правобережье Красноярска сносят аварийный дом.

В Свердловском районе Красноярска начали сносить аварийный дом на улице Краснопресненская. Об этом рассказали в департаменте градостроительства. Двухэтажка на 16 квартир была построена в 1949 году, в ней проживали 45 человек.

Часть собственников уже получила денежные выплаты, а остальным предоставили квартиры в Советском и Ленинском районах.

Сейчас в городе завершают снос дома на улице Озерная. В ближайшее время начнут демонтировать дом на улице Спандаряна. Также готовятся торги на снос еще трех домов на Краснопресненской, Охраны труда и Аральской.