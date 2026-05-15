Житель Железногорска обиделся на девушку и поджег машину ее мужа

В Железногорске местный житель поджег иномарку и стал фигурантом дела.

41-летний житель Железногорска стал фигурантом уголовного дела после поджега авто. Об этом рассказали в краевом МВД. 6 мая мужчина поругался со своей знакомой, к которой у него была симпатия. В тот же вечер мужчина крепко выпил и отправился на улицу. Внезапно ему пришла идея отомстить обидчице – поджечь машину ее супруга. Тогда он взял емкость с бензином и направился во двор дома по улице Ленина. Мужчина облил «Фольксваген» бензином, бросил пустую канистру под машину и поджег иномарку. Сумма ущерба, по словам потерпевшей стороны, составила 500 тысяч рублей.

Теперь горожанин является фигурантом уголовного дела. Ему может грозить до пяти лет колонии. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.