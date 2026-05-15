Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 2:58

Жительница Красноярска за 8 тысяч зарегистрировала в своей квартире иностранцев

Женщина предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранцев
Полина КЛИМЕНКОВА
Женщина предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранцев

Женщина предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранцев

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

30-летняя жительница Красноярска предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранцев в своей квартире ради восьми тысяч рублей. Об этом рассказали в краевом МВД. В 2025 году горожанку попросил помочь малознакомый мужчина. Не имея намерения предоставлять иностранцам жилье для фактического проживания, женщина оформила необходимые документы на шестерых человек. За это она получила восемь тысяч рублей.

Расследование дела по статье: «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» завершено. Скоро его рассмотрит суд. Нарушительнице может грозить до пяти лет колонии.