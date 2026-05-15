Жительница Красноярска за 8 тысяч зарегистрировала в своей квартире иностранцев

30-летняя жительница Красноярска предстанет перед судом за фиктивную регистрацию иностранцев в своей квартире ради восьми тысяч рублей. Об этом рассказали в краевом МВД. В 2025 году горожанку попросил помочь малознакомый мужчина. Не имея намерения предоставлять иностранцам жилье для фактического проживания, женщина оформила необходимые документы на шестерых человек. За это она получила восемь тысяч рублей.

Расследование дела по статье: «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» завершено. Скоро его рассмотрит суд. Нарушительнице может грозить до пяти лет колонии.