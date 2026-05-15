В Красноярске выпустили серию транспортных карт к 90-летию ГАИ

К юбилею ГАИ в Красноярске появились лимитированные транспортные карты. Фото: краевое правительство

В Красноярске представили лимитированную серию транспортных карт. Ее выпустили к 90-летию Госавтоинспекции. На карте изображены патрульные автомобили разных эпох и инспекторы, что символизирует развитие службы и преемственность поколений.

Инициаторами проекта выступили АО «Красноярскавтотранс» и управление Госавтоинспекции по краю.

Приобрести карту можно с 20 мая в киосках «Розпечать», офисах «Телекомсервис» и отделениях «Почты России». Пополнить баланс – на сайте «Транспортная карта», в приложении «Т-карта», в приложении банка и через банкомат, на почте, в офисах и терминалах.