80 кур погибли при пожаре в Красноярском крае

За сутки в крае ликвидировали 19 пожаров. В Назарове по улице Кутузова горели жилой дом и хозпостройки. Спастись удалось подростку и его отцу Увы, но 52-летняя мама и 79-летняя бабушка мальчика не смогли выбраться из жилья. Их тела позже обнаружили пожарные.

В селе Красная Поляна Назаровского округа горели хозпостройки на площади 184 квадратных метра. В результате погибли 80 кур. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

В Канске из-за короткого замыкания сгорело нежилое здание на площади 320 квадратных метров.