Красноярцев приглашают пожениться 8 июля в наццентре «Россия»

Красноярские пары смогут пожениться 8 июля в НЦ «Россия».

Влюбленные из Красноярского края смогут зарегистрировать брак в День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» в Красноярске. Об этом рассказали в краевом Агентстве ЗАГС. 8-9 июля 2026 года в центре пройдет III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» и состоится бракосочетание сразу нескольких пар с прямой трансляцией. Аналогичные мероприятия запланированы и в других регионах России – от Владивостока до Москвы.

На данный момент проходит отбор участников фестиваля. Заявки принимают до 25 мая. Подробности можно узнать по номеру: 8 (391) 222-62-32.