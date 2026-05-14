14 мая в Красноярском крае почти пять тысяч школьников прошли тренировочные ЕГЭ. В региональном министерстве образования уточнили, что выпускники пробовали свои силы в написании экзаменов по обществознанию, английскому языку (устная часть) и информатике.

Для проведения ЕГЭ задействовали 149 школ, привлекли около трех тысяч организаторов и более 400 технических специалистов. Одновременно проверяли систему видеонаблюдения.

Добавим, участие выпускников в тренировочных ЕГЭ — добровольное.

Единый государственный экзамен в 2026 году в нашем крае будут сдавать более 15 тысяч выпускников. Русский язык и математика (профильная или базовая) являются обязательными предметами для получения аттестата.

Основной этап ЕГЭ начнется 1 июня и продлится до 9 июля, а дополнительный — с 4 по 25 сентября. Выпускники прошлых лет сдают экзамен в резервные дни — с 22 по 25 июня.