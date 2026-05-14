НовостиОбщество14 мая 2026 10:50

В Красноярске началось благоустройство сквера на улице Ломоносова

В Железнодорожном районе стартовали работы по благоустройству сквера на улице Ломоносова, 102
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Железнодорожный район Красноярск

14 мая в Железнодорожном районе Красноярска стартовали работы по благоустройству сквера на улице Ломоносова, 102. Ранее здесь стояли три аварийных дома — снесли здания еще в 2024 году, после чего местные жители предложили на пустыре создать общественное пространство.

В администрации района сообщили, что сейчас подрядчик проводит комплекс работ по планировке участка: выравнивает грунт и расчищает территорию от мусора.

Скоро здесь появятся прогулочные дорожки, озеленение, освещение и спортивные площадки.

Ранее мы писали, что в Красноярске в рамках подготовки города к 400-летию началось обновление улицы Сурикова — работы пройдут на участке от Дубровинского до Марковского.