Вечерние электрички Красноярск – Дивногорск станут ежедневными

С 16 мая вечерняя электричка, курсирующая по маршруту Красноярск – Дивногорск – Красноярск, станет ежедневной. Как сообщили в КрасЖД, изменения внесли в связи с ростом пассажиропотока.

Ранее этот поезд курсировал только по будням. Отправление состава из краевого центра — в 19:19, а прибытие в Дивногорск — в 20:23. Обратный поезд отправляется в 20:36.

Новое расписание будет действовать до 31 августа. Полное расписание можно уточнить на сайте компании или в мобильном приложении.

