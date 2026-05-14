Дорогу к СНТ «Боровое» затопило из-за повышения уровня Енисея

14 мая дорогу к дачному массиву «Боровое» затопило из-за повышения уровня воды в реке Енисей. Енисейское бассейновое водное управление установило для Красноярской ГЭС режим сброса воды с 14 по 17 мая в пределах от 4500 до 4700 кубических метров в секунду. С 18 мая по 5 июня через плотину гидроэлектростанции будут пропускать еще больше воды — от 5000 до 5100 м³/с.

В КрУДоре сообщили, что проезд по этому участку временно закрыли. Из-за паводков подтопило дорогу из Красноярска к садовым обществам «Весна», «Боровое», «Землеустроитель», «Залив», «Бриз», «Солнечная поляна», «Учитель» и «Весна-2». В ближайшее время подрядная организация выставит предупреждающие щиты о невозможности проезда.

Садоводам напоминают, что добраться до своих участков можно не только на автомобиле, но и на водном транспорте. Теплоход следует по маршруту «Торговый центр» – «Усть-Мана» – «Торговый центр».

