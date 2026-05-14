В Красноярске Енисей вышел из берегов

Фото: Татышев-парк

14 мая в Красноярске река Енисей вышла из берегов и топит набережные — под водой оказался участок у Вантового моста на острове Татышев. Фотографиями поделилась пресс-служба парка.

В администрации пространства уточнили, что ситуация на контроле, однако горожан просят быть предельно осторожными, особенно ночью.

Тем временем в «КрасКоме» сообщили, что уровень воды в реке вырос на 60 сантиметров за сутки и сейчас составляет 320 сантиметров.

«Уровень воды в черте Красноярска может подняться до неблагоприятной отметки — 390 сантиметров», – пишут коммунальщики в социальных сетях.

Тем временем уровень воды в реке Бия Алтайского края, пишет «Бийский рабочий», поднялся почти на метр за сутки. Вероятной причиной этого стали обильные дожди.