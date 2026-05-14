На утро 14 мая в Красноярском крае остаются затопленными пять жилых домов, три дачи, 179 огородов и 18 участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, на реке Подкаменная Тунгуска (село Ванавара) уровень воды составил 800 сантиметров (опасная отметка — 820). На реке Карабула (село Карабула) уровень воды — 407 сантиметров (опасная отметка — 380).

На территории южных округов края сформировалась вторая волна весеннего половодья. Подтопление пониженных участков местности сохраняется.

