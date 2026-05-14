В Красноярском крае подросток попал под уголовное дело за пьяную езду

Подросток из Каратузского муниципального округа попал под уголовное дело за повторную пьяную езду. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, в 2026 году 16-летний сельчанин уже трижды попадался нетрезвым за рулем.

Последний случай произошел на трассе Каратузское – Черемушка. Инспекторы заметили «Ладу» без номеров и подали ее водителю сигнал об остановке. Требование сотрудников полиции автомобилист проигнорировал и увеличил скорость.

Однако в ходе непродолжительного преследования нарушителя заблокировали и задержали. В присутствии законного представителя он прошел медицинское освидетельствование — алкотестер показал 0,474 миллиграмма в выдыхаемом воздухе. Сотрудники полиции составили на подростка пять административных материалов.

За повторную пьяную езду в отношении юноши завели уголовное дело. Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.

Автомобиль нарушителя отправили на спецстоянку.