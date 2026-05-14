В Красноярске начался масштабный ремонт улицы Сурикова

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске в рамках подготовки города к 400-летию началось обновление улицы Сурикова — работы пройдут на участке от Дубровинского до Марковского. Как сообщили в администрации города, территорию приведут к единому современному стилю и сделают удобнее для пешеходных прогулок.

Сейчас здесь одновременно проводят археологические и благоустроительные работы.

На Сурикова уложат разноформатную брусчатку, которая разделит тротуар на зоны — фасадную, транзитную, зону озеленения и техническую. Также по всей улице обустроят гранитные понижения, парковочные места, установят новую мебель и обновят систему освещения (все провода уберут в подземные кабель-каналы).

Кроме того, запланированы работы на проезжей части. На участке высадят новые деревья и кустарники, а старые поврежденные уберут.

Все работы планируют завершить к осени.

Ранее мы писали, что в Красноярске перенесут отключение горячей воды в домах, подключенных к ТЭЦ-2. В Октябрьском, Железнодорожном, Центральном и части Свердловского районах должны были приостановить водоснабжение с 18 по 28 мая, однако из-за прохладной погоды с этим решили повременить.