Из Красноярска запустят прямые рейсы в Гуанчжоу

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

C 4 июля из международного аэропорта Красноярск можно улететь в еще один город Китая — Гуанчжоу. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, прямой рейс запускает авиакомпания «Россия».

Самолеты Boeing 737 800 будут летать из краевого центра в Гуанчжоу дважды в неделю. Время в пути займет почти шесть часов. Билеты в обе стороны будут стоить 53 тысячи рублей.

Сейчас из Красноярска можно улететь прямыми рейсами в Пекин, Санью, Харбин и Маньчжурию. Перевозчики — компании «Россия» и «ИрАэро».

Кроме того, с 3 июня запустят прямые рейсы в Шанхай.

Тем временем Россия и Пакистан, как пишет сайт Vse42.ru, достигли договоренности об упрощении взаимных визовых процедур.