В Красноярском крае нет действующих лесных пожаров

На утро 14 мая в Красноярском крае действующих лесных пожаров нет. При этом тайгу продолжают патрулировать специалисты регионального лесопожарного центра и сотрудники лесной охраны и лесничеств.

За минувшие сутки специалисты регионального Лесопожарного центра ликвидировали одно возгорание — деревья горели в Пойменском лесничестве. Всего в тушении участвовали 34 человека. По предварительным данным, тайга на площади 163,5 га вспыхнула из-за грозы.

Напомним, что нарушителям требований пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.