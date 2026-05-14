В Красноярском крае зафиксировали первый случай клещевого энцефалита

За прошедшую неделю клещи покусали 1355 жителей Красноярского края, 388 из них — дети. Об этом сегодня, 14 мая, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Врачи уже зарегистрировали первых заболевших клещевыми инфекциями в 2026 году. В крае два подтвержденных случая вирусного энцефалита: 27-летний красноярец встретился с зараженным клещом в районе Солонцов, а 47-летняя женщина из Ачинска — на стройке в черте города.

Диагноз «боррелиоз» подтвердился у четырех человек, в том числе у троих детей.

Всего с начала сезона от встреч с клещами пострадал 2321 житель нашего региона.

Специалисты советуют во время отдыха на природе и работы на дачных участках пользоваться репеллентами и осматривать себя, себя и своих питомцев каждые 20-30 минут.

Помимо людей, от клещей страдают и животные.