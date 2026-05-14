Продавцу из Красноярского края грозит штраф за продажу табачной продукции парню Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Продавец из Красноярского края заплатит 100 тысяч рублей штрафа за продажу подростку табачной продукции. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре. В сентябре 2025 года сотрудница магазина «Космос» из Заозерного продала несовершеннолетнему жидкость для многоразовых электронных сигарет. Позже женщина пояснила, что якобы не обратила внимание на возраст, потому что была уставшей. Тем не менее закон она нарушила.

Напомним, женщина должна была отказать подростку, а в случае сомнения спросить у него документ, удостоверяющий личность и возраст. Но продавец этого не сделала и теперь заплатит крупный штраф.