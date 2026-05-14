В Красноярске переносят отключение горячей воды в четырех районах

В Красноярске перенесут отключение горячей воды в домах, подключенных к ТЭЦ-2. Об этом рассказал глава города Сергей Верещагин. В Октябрьском, Железнодорожном, Центральном и части Свердловского районах должны были приостановить водоснабжение с 18 по 28 мая, однако из-за прохладной погоды с этим решили повременить.

- Отключение горячей воды одновременно с отключенным отоплением доставит горожанам дискомфорт, - написал градоначальник в своем канале.

На данный момент специалисты корректируют график. В ближайшее время его опубликуют.

Напомним, что отопительный сезон в краевом центре продлился 225 дней и завершился 6 мая.

После прекращения подачи тепла службы начали готовиться к очередному сезону и исправлять недочеты, которые выявили в морозы.