В Красноярске переносят отключение горячей воды в четырех районах

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
В Красноярске перенесут отключение горячей воды в домах, подключенных к ТЭЦ-2. Об этом рассказал глава города Сергей Верещагин. В Октябрьском, Железнодорожном, Центральном и части Свердловского районах должны были приостановить водоснабжение с 18 по 28 мая, однако из-за прохладной погоды с этим решили повременить.
- Отключение горячей воды одновременно с отключенным отоплением доставит горожанам дискомфорт, - написал градоначальник в своем канале.
На данный момент специалисты корректируют график. В ближайшее время его опубликуют.
Напомним, что отопительный сезон в краевом центре продлился 225 дней и завершился 6 мая.
После прекращения подачи тепла службы начали готовиться к очередному сезону и исправлять недочеты, которые выявили в морозы.