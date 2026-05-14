В Красноярском крае замначальника отдела полиции подозревают в получении взятки

Замначальника отдела полиции «Шарыповский» заподозрили в получении взятки. Скриншот: видео краевого СК

Заместителя начальника по оперативной работе отдела полиции «Шарыповский» заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом рассказали в СК по краю и Хакасии. Утром 14 мая стало известно, что мужчина задержан.

По версии следствия, с декабря 2017 по июль 2025 года полицейский оказывал содействие бизнесмену, продающему контрафактные табачные изделия и алкоголь. За это полицейский получил 1,2 млн рублей.

По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.