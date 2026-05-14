На юге Красноярского края после поджога был поврежден дом и сгорели два авто. Фото: краевое МЧС

За прошедшие сутки в крае потушили 23 пожара. Из-за неосторожности при курении в поселке Байкит Эвенкийского округа погиб мужчина. Его тело обнаружили при тушении дома по улице Низовцева.

В городе Иланский из-за нарушений при эксплуатации печи огнем повредилась кровля жилого дома на площади 48 квадратных метров. В селе Селиваниха Минусинского округа сгорели хозпостройки, два легковых авто и забор. Газодымозащитники спасли несколько жильцов. Общая площадь пожара составила 664 квадратных метра и пять погонных метров забора. Пожар тушили 23 человека, 8 единиц техники. Предварительная причина произошедшего - поджог.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали три раза.