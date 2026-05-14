В 2026 году служба занятости нашла работу 10 тысячам жителям Красноярского края

С начала 2026 года краевая служба занятости помогла найти работу 10 тысячам жителям. Об этом рассказали в региональном Агентстве труда и занятости. Большинство из них – водители, слесари, монтеры, сварщики, бухгалтеры, инженеры и техники. Десятитысячным трудоустроенным специалистом стал электрогазосварщик.

Чаще всего работу находили сотрудники обрабатывающих производств, сельского хозяйство и сферы образования.

Отметим, что в региональном банке вакансий на сегодня порядка 38 тысяч предложений. Узнать подробности можно в ближайшем центре занятости.