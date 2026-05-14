Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2026 0:00

В Красноярске ради нового поворотного шлюза у «Планеты» выкапывают деревья

Озеленители приступили к работам по пересадке зеленых насаждений на улице Авиаторов
Вячеслав КУИМОВ
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске озеленители приступили к пересадке деревьев на улице Авиаторов (около ТРЦ «Планета»). В администрации города сообщили, что причина этих работ — реконструкция дороги.

На оживленном перекрестке у торгового центра частично перестроят схему движения. Изменения затронут поворотный шлюз — его перенесут ближе к улице Алексеева. Кроме того, на объекте обустроят дополнительные полосы разгона и торможения.

Всего под пересадку попало 32 сосны и 12 елей — ими озеленят другие городские улицы. Действующий шлюз закроют и засеют газоном.