Красноярцы 13 мая смогут анонимно и бесплатно пройти тестирование на ВИЧ

Вечером 13 мая жители Красноярска смогут анонимно и бесплатно пройти тестирование на ВИЧ. В мэрии сообщили, что акция приурочена ко Всемирному дню памяти людей, погибших от СПИДа.

Пройти тестирование можно с 19:30 до 21:00 по адресу: проспект Мира, 7А («Российский Красный Крест»). Также горожан ждут в краевом Центре СПИД (Карла Маркса, 45, стр. 1) с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.

Анонимное тестирование доступно и в поликлиниках по месту жительства.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае проживает около 25 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. Основной путь передачи инфекции — половой (90%).