В Красноярске на Семафорной начали монтаж нового коллектора

Фото: Сергей Верещагин

13 мая в Красноярске на улице Семафорной приступили к укладке нового канализационного коллектора. Как сообщил мэр Сергей Верещагин в социальных сетях, все стеклопластиковые трубы доставили в город, сейчас их укладывают в траншею и стыкуют.

За соблюдением технологии строительства ведут контроль представители завода-изготовителя. Коммунальщики собираются заменить около 140 метров канализационных сетей.

«Обсудили на месте и самую волнующую тему — сроки ремонта. В планах завершить его до конца мая», – добавил глава города.

После этого на участке начнут восстанавливать асфальт.

Напомним, днем 9 апреля на улице Семафорная провалился участок дороги около дома № 469, стр. 7 (возле Мичуринского моста в сторону КрасТЭЦ). Позже выяснилось, что все произошло из-за аварии на трубе канализации.