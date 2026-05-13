Жителя Красноярского края отправили в колонию за нецелевые траты бюджетных денег

Житель Иланско-Нижнеингашского муниципального округа использовал полученные по национальному проекту «Семья» деньги не по назначению и попал под суд. 13 мая в прокуратуре Красноярского края поделились подробностями этого уголовного дела.

Его фигурант выяснил, что малоимущие граждане могут разработать бизнес-план, заключить социальный контракт с государством и получить единовременную помощь на открытие своего дела. Мужчина придумал правдоподобное обоснование для получения выплаты: проект по сносу аварийного и ветхого жилья. В документах все выглядело разумно и полезно для общества, но осуществлять проект заявитель и не собирался.

По условиям контракта деньги должны были уйти на покупку строительного инструмента для этих работ. Но как только 350 тысяч рублей поступили на счет сельчанина, стройка осталась только на бумаге. Мужчина потратил казенные деньги на себя.

Позже он полностью возместил ущерб, но это не спасло его от уголовного преследования. Суд признал его виновным в мошенничестве при получении выплат и с учетом предыдущих судимостей назначил наказание: два года лишения свободы в исправительной колонии особого режима.